“Esta es la elección más importante de los últimos 20 años”, dice el candidato Pavel Aracena

El candidato a la presidencia por ADN dio un mensaje a la población antes de acudir a su recinto electoral para emitir su voto.

<br /> <br />

Fuente: Unitel

Arrancó la jornada electoral en todo el país, por lo que la población ya se desplaza hasta los diferentes recintos electorales. Los diferentes candidatos también se alistan para participar de la votación.

El candidato a la presidencia por Alianza, Libertad y Progreso – ADN, Pavel Aracena, ya se encuentra preparado para acudir hasta el establecimiento educativo donde emitirá su voto.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Al inicio de la jornada electoral el candidato pidió a la ciudadanía acudir a las urnas con fe y votar “si equivocarse”.

“Vayamos a votar, tenemos que ganarle al voto nulo. Antes de salir de sus casas, pídanle a Dios que los ilumine, que guíe la acción que vamos a tomar todos los bolivianos. Esta es la elección más importante de los últimos 20 años y esta vez no nos podemos equivocar”, dijo Aracena a UNITEL.

[Foto: UNITEL] / Pavel Aracena, candidato a la presidencia por Alianza, Libertad y Progreso – ADN