“Esta es la elección más importante de los últimos 20 años”, dice el candidato Pavel Aracena

El candidato a la presidencia por ADN dio un mensaje a la población antes de acudir a su recinto electoral para emitir su voto.
Fuente: Unitel
Arrancó la jornada electoral en todo el país, por lo que la población ya se desplaza hasta los diferentes recintos electorales. Los diferentes candidatos también se alistan para participar de la votación.
El candidato a la presidencia por Alianza, Libertad y Progreso – ADN, Pavel Aracena, ya se encuentra preparado para acudir hasta el establecimiento educativo donde emitirá su voto.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
Al inicio de la jornada electoral el candidato pidió a la ciudadanía acudir a las urnas con fe y votar “si equivocarse”.
“Vayamos a votar, tenemos que ganarle al voto nulo. Antes de salir de sus casas, pídanle a Dios que los ilumine, que guíe la acción que vamos a tomar todos los bolivianos. Esta es la elección más importante de los últimos 20 años y esta vez no nos podemos equivocar”, dijo Aracena a UNITEL.
[Foto: UNITEL] / Pavel Aracena, candidato a la presidencia por Alianza, Libertad y Progreso – ADN
Entre el mensaje que emitió, pidió a las personas dejar de lado las revanchas y buscar mejores días para todos los bolivianos.
“La democracia es la madre de todos los bolivianos, es la casa que nos cobija, la tenemos que cuidar participando, vayamos con alegría, olvidémonos del odio de las revanchas, lo que hemos sufrido estos 20 años, abramos el corazón para buscar mejores días en nuestro país”, señaló.
Se tiene previsto que el candidato por ADN acudirá a emitir su voto a las 09:00 de la mañana en la unidad educativa La Madre en la ciudad de Santa Cruz.