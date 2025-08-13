“Está muy cerca la victoria”, dice Del Castillo que cerrará campaña en La Paz con la promesa de “nuevas ideas”

Fuente: Unitel

El candidato a la Presidencia por el Movimiento Al Socialismo (MAS) cerrará campaña este miércoles en la ciudad de La Paz seguro de lograr una victoria en las elecciones del 17 de agosto.

“El gran cierre de campaña lo vamos a tener en la sede de Gobierno, en nuestra querida La Paz; sin embargo, vamos a tener 68 cierres de campaña en distintos municipios en todo el territorio nacional de los candidatos de las circunscripciones especiales, uninominales, plurinominales”, afirmó.

En ese marco, señaló: “Esta muy cerca la victoria y vamos a dar una gran vuelta este 17 de agosto”.

El evento en la sede de Gobierno se desarrollará desde las 17.00 en la plaza Gualberto Villarroel.

“Se acerca la hora de elegir un nuevo gobierno con nuevas ideas y verdaderamente popular. Contamos con tu presencia para celebrar esta jornada llena de alegría, música, danza y amor por nuestra Bolivia”, dijo en una publicación en las redes sociales.

Del Castillo y su acompañante de formula Milán Berna se reunieron con un bloque de los fabriles para recibir su respaldo electoral y han participado en otras actividades en la recta final de la campaña electoral.

Del Castillo impulsa su campaña electoral sin la presencia del presidente Luis Arce y los ministro de Estado, pese a que son del mismo frente, el MAS.

“Ellos estarán trabajando para resolver los problemas económicos, seguramente está metidos en sus funciones, nosotros estamos con alma, vida y corazón, Eduardo y Milán, recorriendo el territorio nacional para recoger las demandas del pueblo”, afirmó Del Castillo.