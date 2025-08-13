¡Estaban desaparecidos! Identifican a las tres personas halladas sin vida y embaladas en Santa Cruz

Santa Cruz. Según testigos, las tres personas estaban reportadas como desaparecidas. La Policía constató la existencia de los tres cuerpos dentro de una casa en el barrio Petrolero Norte, estaban embalados.

Fuente: Red Uno

Un macabro crimen se suscitó al interior de un inmueble ubicado en el barrio Petrolero Norte, Santa Cruz, donde tres personas fueron halladas sin vida y embaladas.

Según el informe preliminar, los tres fallecidos, estaban reportados como desaparecidos, sus familiares habían realizado la denuncia.

“Vimos que los efectivos policiales ya estaban en el lugar, hay una sospecha que dentro de la casa hay tres personas que habían desaparecido y fueron asesinadas, ya estaba la denuncia”, afirmó uno de los testigos y vecino del lugar.

Según el reporte preliminar tras la intervención policial, se pudo constatar que las tres personas se encontraban sin vida y con aparentes signos de violencia y estaban embalados.

Se verificó las características físicas de las personas, y se constató que las mismas eran los tres varones reportados como desaparecidos.

Los cuerpos se encontraban embalados, como si estuvieran listos para ser trasladados, presentan heridas por armas de fuego. Los mismos fueron trasladados a la morgue de la Pampa de la Isla.

Los vecinos lograron constatar que existía mucho ruido al interior del inmueble, y se percataron de la presencia de los efectivos policiales. El caso se encuentra en investigación y se espera el reporte.