Estados Unidos apoya la ofensiva de Israel en Gaza, pero reclamó cautela para preservar la vida de los rehenes y multiplicar la ayuda humanitaria

(Desde Washington, Estados Unidos) La Casa Blanca apoya la ofensiva de Israel para tomar control de Gaza y terminar con la organización terrorista Hamas, pero reclamó cautela militar para evitar la muerte de los rehenes y lograr que aumente el flujo de ayuda humanitaria destinada a los palestinos desplazados por la guerra en la Franja.

La administración de Donald Trump y el gobierno de Benjamín Netanyahu dialogan al máximo nivel, y coordinan la ayuda militar y la información de inteligencia que trasmite el Pentágono a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

Con todo, Estados Unidos fijó una línea roja: si Israel excede el uso de la fuerza en la ofensiva, Washington podría suspender la ayuda militar en todas su formas.

“Ya lo hicimos con (Volodimir) Zelenski cuando no se adecuaba a nuestra estrategia con Rusia. Y podemos repetir con Israel, si su ofensiva agrava la crisis en Medio Oriente”, explicó a Infobae un asesor del Consejo de Seguridad Nacional.

Trump hubiera preferido que Netanyahu aguardara su propuesta integral para liberar a los rehenes -20 vivos y treinta muertos- y facilitar la ayuda humanitaria en Gaza.

Sin embargo, cuando en la medianoche de Washington se informó que Jerusalén ya estaba atacando a Hamas en Gaza, el presidente de los Estados Unidos ratificó su apoyó al premier Netanyahu.

Donald Trump, a la izquierda, junto al primer ministro de Israel y Benjamin Netanyahu en la Casa Blanca, (Washington, Estados Unidos)

En este contexto, la administración republicana transmitió por un backchannel diplomático al gobierno israelí que era fundamental preservar la vida de los rehenes y multiplicar la ayuda humanitaria para los palestinos desplazados.

En ese mismo mensaje, la Casa Blanca añadió que Trump explicará -a su modo y en sus tiempos- que la alianza estratégica entre Estados Unidos e Israel se mantendrá inalterable.