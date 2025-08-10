Este lunes se prevé el retorno a clases presenciales a nivel nacional, “todos” los estudiantes deben portar su carnet de vacunación

“Los carnets de vacunación es para todos los estudiantes, porque ahí identificamos quiénes tienen la vacuna y quiénes no», afirmó el viceministro de Educación Regular.

Por Pablo Peralta Miranda

Fuente: Visión 360

Este lunes se prevé el retorno de clases presenciales a nivel nacional, salvo que reportes de las últimas horas obliguen a establecer otra modalidad en algunos centros educativos. Todos los estudiantes deberán asistir a sus centros formación con su carnet de vacunación, informó el viceministro de Educación Regular, Manuel Eudal Tejerina.

“Los carnets de vacunación es para todos los estudiantes, porque ahí identificamos quiénes tienen la vacuna y quiénes no, porque en algún caso como no había epidemia activa, muchos ya no lo tomaron como una obligatoriedad. Ahora, como estamos en emergencia, implica que todos los estudiantes que van al aula deben tener el carnet de vacunación”, expresó Tejerina al canal estatal.

Respecto al retorno a clases presenciales, la autoridad remarcó que el regreso a clases este lunes es a nivel nacional, aunque remarcó que puede darse en las últimas horas cambios de modalidad en algunos centros educativos o lugares en función de los reportes que se conozcan.

“Con la información que tenemos hasta el día viernes, estaríamos retornando mañana (lunes) a nivel nacional, pero esto también puede variar si es que tenemos algún caso que se ha presentado por el decir el sábado y hoy domingo, no podemos esperar un día o dos días para hacer el cambio, es un tema inmediato que tenemos que hacer”, indicó la autoridad.

Tejerina indicó que este lunes tendrán la información requerida en el marco de los datos que pasan los directores de las unidades educativas.

