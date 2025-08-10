Esteban Mayer conquista la medalla de oro en esgrima de los Juegos Panamericanos Junior

Tuvo este domingo una impecable participación en el arma de Sable al superar cada ronda y vencer en la final al estadounidense Lim (15-13) y con ello Bolivia sumó su primera presea en este evento

Fuente: Federación Boliviana de Esgrima

Esteban Mayer (de 18 años) le regaló a Bolivia su primera medalla en los Juegos Panamericanos Junior que se desarrollan en Asunción, Paraguay, al conquistar este domingo la presea dorada en Sable Individual Masculino gracias a su triunfo sobre el estadounidense William Lim (15-13).

Mayer tuvo su debut absoluto en este evento multideportivo y lo hizo en grande, pues se encargó de que el Himno Nacional se escuche en la capital paraguaya y al mismo tiempo estrenó a Bolivia en el medallero de esta edición.

Con esta presea el país ya tiene un total de cinco medallas, pues en la primera edición, que fue en Colombia, en 2021, el país obtuvo un oro, una plata y dos bronces.

Rumbo al oro

Mayer comenzó su participación en los Juegos en el Grupo B, en el que logró tres victorias y una derrota en la Arenita SND.

Se impuso sobre el paraguayo Gonzalo Ruiz (5-3), el ecuatoriano José Valencia (5-2) y el peruano Lukas Eichhorn (5-4). Su única caída fue ante el cubano Yunior Balón (5-4).

Fue así que avanzó a las llaves de eliminación directa y en primera ronda ganó al costarricense Andy Rodríguez (15-8) y en cuartos de final venció al mexicano Santiago Delgado (15-4).

La ronda de semifinales fue contra Eichhorn, un viejo conocido al que enfrentó en varias ocasiones en torneos anteriores.

Fue uno de los combates más parejos de la jornada, pues la diferencia llegó a ser de uno o dos puntos, tanto para el peruano como para el boliviano.

Con el pasar del tiempo el incaico se alejó y se puso arriba por 14-10 y solo necesitaba uno más para ganar y pasar a la final, pero no contó con la gran reacción de Mayer, que logró cinco puntos seguidos para avanzar de ronda (15-14).

La gran final fue contra Lim, quien tuvo un gran inicio, pero cuando ganaba por 6-3 sufrió un estirón en el muslo izquierdo, que fue muy bien aprovechado por Mayer, que mejoró, pero seguía abajo por 10-6.

Fue ahí que llegó otra impresionante reacción y se puso arriba por 13-10, luego estuvo 13-13 y finalmente se impuso por 15-13.

Varias medallas

Esta presea se suma a las varias internacionales que ya posee en Sable Individual Masculino, como la plata en el Sudamericano Pre Cadete, Cadete y Juvenil de Asunción, Paraguay (en 2023) y la plata en el Panamericano Cadete y Juvenil de Bogotá, Colombia, (2023).

En 2022 obtuvo otras tres platas: en el Sudamericano Pre Cadete, Cadete y Juvenil de Cochabamba, en los Juegos Suramericanos de la Juventud en Rosario, Argentina y en el Panamericano Cadete y Juvenil de Lima, Perú.

Mientras que en el Sudamericano Pre Cadete, Cadete y Juvenil de Ibagué, Colombia, en 2021, conquistó otra plata y un bronce; también logró otra plata en la competencia por equipos sable junto a su hermano Julián, Fernando Chacón y Mateo Rejas.

Igual posee un oro, que se dio en el Sudamericano Infantil de Asunción, Paraguay, en 2018.

A todo ello se suma que el año pasado, con 16 años, hizo historia por Bolivia al terminar en el decimoséptimo lugar en la Copa del Mundo de la categoría Cadete en Sable que se disputó en Barcelona, España, donde también fue el mejor de América de entre 200 deportistas.

A los Juegos Panamericanos Junior obtuvo su clasificación en marzo de este año al ser sexto en Juvenil del Panamericano en Bogotá.