Esteban Mayer: «Es momento de que se apoye el deporte como se debe»

El esgrimista boliviano, ganador del oro en los Panamericanos Junior 2025, pidió hoy mayor respaldo para los atletas de disciplinas menos visibilizadas.

Lucas Nazrala

Fuente: eldeber.com.bo

Este lunes, Esteban Mayer, medallista de oro en esgrima en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025, compartió sus primeras declaraciones tras su llegada a Bolivia, destacando tanto la importancia de su triunfo como la necesidad de un mayor apoyo al deporte nacional.

“Muy feliz de saber que se está viendo y apreciando el resultado que hice. No es un resultado solo mío, es un resultado que marca al país como un país que puede, que lo va a lograr y que va a seguir adelante”, dijo Mayer, emocionado por la acogida que ha recibido tras su histórico triunfo del domingo, cuando venció en la final al estadounidense Lim William.

El joven deportista enfatizó que para seguir creciendo y competir internacionalmente, es fundamental que las instituciones respalden a los atletas: “Hasta cierto punto los padres pueden con el tema financiero, pero si no se apoya al deporte y a deportistas como yo, lo que va a pasar es que no se valorará este logro.Es momento de que se apoye el deporte como se debe y no solo todo fútbol, porque hay otros deportistas brillantes que necesitan soporte para alcanzar su potencial”.

Mayer también destacó la importancia de entrenar y competir en el extranjero: “Actualmente es un buen aporte el apoyo que hay, pero se necesita más. Todos los chicos que estaban en el podio entrenan en Estados Unidos y eso muestra que hay que salir afuera, porque si no no se va a poder mejorar tanto”.

Con estas declaraciones, Mayer no solo celebra un triunfo histórico para Bolivia, sino que envía un mensaje claro sobre la necesidad de invertir en el talento joven y fortalecer el deporte en el país.