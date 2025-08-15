Esteban Núñez se despide de Asunción con descalificación en la final

El abanderado boliviano luchó hasta el último tramo en los 200 metros combinado, pero una infracción en el estilo libre lo dejó sin marca en la Final A.

Lucas Nazrala

Fuente: eldeber.com.bo

La última brazada de Esteban Núñez del Prado en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción no fue la que él esperaba. El boliviano, terminó descalificado en la Final A de los 200 metros combinado individual masculino.

Su camino hasta la final había sido meritorio: entre 21 competidores en la ronda preliminar, logró meterse octavo con un tiempo de 2:06.66. Ese registro le dio el derecho de disputar la definición en el Centro Acuático Olímpico, donde nadó en el carril ocho.

Desde el disparo inicial, Núñez del Prado mostró potencia en mariposa, mantuvo el ritmo en espalda y pecho, pero en el tramo final de libre una infracción técnica le costó la carrera. La descalificación lo dejó sin tiempo oficial y cerró así su participación en el certamen.

Con este resultado, Bolivia culmina su actuación en la natación de los Panamericanos Junior, dejando la imagen de un joven nadador que llegó a la final y que buscará revancha en futuras competencias.