Estrangulada, Ilsen es la segunda víctima de feminicidio en Tarija

La Fiscalía de Tarija confirmó el segundo feminicidio en ese departamento. La víctima es una joven de 21 años de edad que murió estrangulada. El autor es su pareja, con quien había tenido discusiones en días pasados.

El hecho ocurrió la tarde del jueves en la comunidad de Cancha Sud, en el municipio de San Lorenzo.

De acuerdo con el informe de la fiscal Sandra Gutiérrez, el hecho se conoció tras una llamada de la Policía al Ministerio Público para realizar el levantamiento legal del cadáver.

El cuerpo de la también madre de una niña de cinco años de edad fue trasladado a la morgue del hospital San Juan de Dios. El resultado de la autopsia determinó como causa de muerte anoxia anóxica por asfixia mecánica, por estrangulamiento.

El informe de la médico forense reveló además que la víctima presentaba signos de violencia física en varias partes de su cuerpo.

Personal de la Fiscalía, junto con la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), se constituyó en el lugar y realizó un rastrillaje en la zona. En la noche logró aprehender al autor del crimen, de nombre Severiano, de 27 años de edad.

“Con este hecho ya son dos los casos de feminicidio que se registran en el departamento en lo que va del 2025. La víctima perdió la vida por asfixia mecánica por estrangulamiento y el principal sospechoso es su concubino, quien después de una ardua búsqueda fue aprehendido y actualmente se encuentra a disposición del Ministerio Público para su respectiva investigación”, informó Gutiérrez.

El Ministerio Público anunció que presentará la imputación formal contra el autor del hecho por el delito de feminicidio.