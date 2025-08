Estudiante apuñalada por su compañera necesita otra operación; su familia pide ayuda a la población

Santa Cruz. La adolescente continúa en la unidad de terapia intensiva con un pronóstico reservado, mientras que su atacante fue enviada a Cenvicruz con detención preventiva

Mario Rocabado

Fuente: Unitel

La adolescente que fue víctima de apuñalamiento por parte de una compañera de colegio en el municipio de Warnes, Santa Cruz, continúa internada en la unidad de terapia intensiva, mientras que se espera que sea sometida a una nueva intervención quirúrgica.

“El pronóstico de mi hija aún es reservado, nuevamente va a entrar a quirófano, tengo que conseguir los medicamentos. Aún sigue en terapia intensiva”, manifestó a UNITEL la madre de la víctima.

De acuerdo a la información que maneja la progenitora, la menor de edad logró reaccionar, pero su estado de salud aún es delicado, por lo que continúa intubada.

[Foto: UNITEL] / La adolescente está internada en el Hospital Japonés de Santa Cruz

“La mejora que tiene es poca, pero de a poco me dijeron que va a ir mejorando. Anoche le hablé y reaccionó, pero debido a los tubos que tiene no pudo hablarme porque ella se incomoda y los médicos me dijeron que podía lastimarse, así que hasta yo tengo la visita un poco restringida”, señaló.