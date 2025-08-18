«Estúpidos y sin sentido común»: Trump señala a quienes «harán que el desastre ruso-ucraniano sea más difícil de arreglar»

Categorías MundoEtiquetas

El presidente estadounidense afirmó que quiere resolver la crisis ucraniana y no necesita «los consejos de personas que llevan años trabajando en todos estos conflictos y nunca han sido capaces de hacer nada por detenerlos».

"Estúpidos y sin sentido común": Trump señala a quienes "harán que el desastre ruso-ucraniano sea más difícil de arreglar"
El presidente de EE.UU., Donald Trump.Win McNamee / Gettyimages.ru

Fuente: https://actualidad.rt.com

Donald Trump ha arremetido contra los políticos y medios que, según él, hacen que el conflicto entre Moscú y Kiev «sea más difícil de arreglar».

eju.tv


El presidente estadounidense afirmó que sabe exactamente lo que está haciendo para resolver la crisis ruso-ucraniana y subrayó que no necesita «los consejos de personas que llevan años trabajando en todos estos conflictos y nunca han sido capaces de hacer nada para detenerlos». «Son personas ‘estúpidas’, sin sentido común, inteligencia ni comprensión, y solo hacen que el desastre actual entre Rusia y Ucrania sea más difícil de arreglar«, manifestó en su cuenta de Truth Social.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas