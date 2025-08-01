Evo, a los frentes que buscan alianza: No va a haber ningún acuerdo, están perdiendo su tiempo

UCS y el MAS, ambos frentes de izquierda popular, tienen baja aceptación del electorado, no superan ni el 2% en la intención de voto, de acuerdo a las encuestas.

Fuente: ANF

El expresidente Evo Morales aseguró que no habrá ningún acuerdo con ningún frente en esta recta final de las elecciones y convocó a sus seguidores a votar nulo; dijo que algunos partidos, en vista de que no tienen apoyo del electorado, le enviaron mensajes para analizar alguna alianza.

“No hay ningún acuerdo, no va a haber acuerdo, falsamente están diciendo (que habrá un acuerdo). Claro, ahora que se sienten perdedores, recién mandan mensajitos por aquí, por allá. Repito nuevamente, están perdiendo su tiempo”, sostuvo Morales.

Ante los anuncios de “sorpresas” de algunos candidatos, la posibilidad de que el expresidente consiga una bancada por medio de otros partidos continuaba latente. Sin embargo, esa opción fue descartada por el líder cocalero.

“Algunos partidos dicen: ‘van a haber sorpresas’. La única sorpresa que va a haber es que no van a sacar 3% y van a perder su sigla, esa es la sorpresa”, dijo el exmandatario esta mañana en su programa dominical.

Jhonny Fernández sigue manteniendo en la incógnita quién será su candidato a vicepresidente; según él, esa figura cambiará la percepción del electorado e inclinará la votación a su favor.

El candidato del Movimiento Al Socialismo, Eduardo Del Castillo, también anunció sorpresas a último minuto, pero hasta ahora no se conoce en referencia a qué, porque su lista de candidatos está consolidada.

“No hay acuerdo con ningún partido y no va a haber acuerdo con ningún partido, aquí es voto nulo”, sentenció Morales.

