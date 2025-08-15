Explosión y nube de humo causan conmoción en el Upper East Side de Nueva York

Más de un centenar de bomberos y equipos de emergencia acudieron a una emergencia en un edificio residencial de siete pisos, que generó alarma entre los habitantes y mantuvo acordonadas varias calles

Un incendio de tres alarmas en la zona del Upper East Side de Nueva York movilizó a más de cien bomberos y equipos de emergencia este viernes por la mañana, de acuerdo con información publicada por CBS News. El siniestro, producido en la azotea de un edificio residencial de siete plantas, generó una densa columna de humo negro que fue visible desde distintos puntos de Manhattan.

El Departamento de Bomberos de la Ciudad de Nueva York (FDNY) notificó que la emergencia comenzó poco después de las 10:00 horas. El incidente ocurrió en la calle 95, entre las avenidas Segunda y Primera, una zona con alta densidad habitacional. Tras el reporte inicial de fuego en el techo, los servicios de emergencia se presentaron en cuestión de minutos y acordonaron el área.

Según CBS News, el humo se expandió con rapidez por el entorno, mientras los bomberos accedieron directamente a la azotea del edificio afectado para combatir las llamas. Hasta el momento del reporte no se informó sobre personas heridas ni sobre evacuaciones de emergencia realizadas en el inmueble o en las propiedades aledañas. Las autoridades continuaban el despliegue en el sitio durante la mañana.

El despliegue de emergencia y la intervención del FDNY en el lugar del incendio

Más de cien efectivos del FDNY y del sistema de servicios médicos de emergencia (EMS) participaron en las tareas de control del fuego, según CBS News. El nivel de alarma tres activado indica la necesidad de equipos y personal adicionales ante la magnitud del evento. En este tipo de incidentes, el protocolo prevé la intervención de múltiples unidades especializadas, equipos para combatir incendios desde distintas alturas y mecanismos para suministro de agua desde la vía pública.

Las imágenes captadas desde helicóptero por Chopper 2 mostraron el despliegue de los bomberos sobre el techo del inmueble afectado. Las llamas emergían desde una estructura de la azotea, mientras los equipos buscaban contener su avance hacia otros puntos del edificio. Por motivos de precaución, se prohibió el acceso tanto a inquilinos como a transeúntes en las inmediaciones.

El flujo vehicular quedó restringido en varias cuadras alrededor de la calle 95. Las autoridades municipales colaboraron con la coordinación y cerraron la circulación hasta nuevo aviso para facilitar la labor de emergencia. La columna de humo alcanzó gran altura y fue visible en varios barrios cercanos, lo que generó inquietud entre los residentes.

Características del edificio y perfil vecinal de la zona afectada en Manhattan

El edificio residencial afectado es de siete plantas y se ubica en una de las zonas de mayor densidad poblacional de Manhattan, en el Upper East Side, según la cobertura de CBS News. Los residentes del sector suelen habitar viviendas multifamiliares y edificios de departamentos de mediana altura. Por su localización entre la Primera y Segunda Avenida, esta área cuenta con alta concentración de servicios, escuelas, hospitales y comercios.

Aunque las autoridades no mencionaron evacuaciones masivas ni personas heridas, varios residentes permanecieron en los accesos vigilando la evolución del operativo. El edificio no fue identificado con nombre comercial al cierre del reporte, y no se difundieron detalles sobre la cantidad total de viviendas afectadas. Protección Civil y el FDNY realizarán revisiones para descartar daños estructurales que pongan en peligro a los residentes.

Acciones preventivas y evaluación inicial de daños tras el siniestro

Los equipos del FDNY y de EMS permanecieron en el sitio después de controladas las llamas, con labores centradas en la revisión de todos los apartamentos del edificio, según CBS News. El objetivo principal fue confirmar que no existieran puntos de reinicio ni focos de calor entre los restos del incendio en la azotea. La situación se mantuvo bajo monitoreo durante varias horas.

Hasta el informe más reciente, no se reportaron fallecidos ni heridos como consecuencia del fuego. La investigación sobre el origen del incendio se encontraba en una etapa inicial. Las autoridades indicaron que se revisarán todas las instalaciones eléctricas y de gas para esclarecer las causas y descartar riesgos futuros para los habitantes.

El incendio en este sector del Upper East Side se sumó a la lista de emergencias relevantes en Nueva York durante la semana, aunque los reportes no mencionaron afectaciones mayores aparte de los daños materiales y las complicaciones por el cierre temporal de calles. Las autoridades recomendaron a los ciudadanos mantenerse informados por vías oficiales y evitar la zona hasta que concluyan los trabajos de inspección.