Exsenador acusa a Evo Morales de favorecer a la «derecha» con campaña por el voto nulo

Santos Ramos, exsenador, se pronunció respecto a la campaña impulsada por Evo Morales y sus seguidores, quienes promueven el voto nulo en las próximas elecciones generales.

Fuente: ATB

Ramos lamentó la postura del líder cocalero y recordó que anteriormente él mismo calificó el voto nulo como «antipatriota».

El exsenador advirtió que esta estrategia solo beneficiaría a los candidatos de derecha, y sostuvo que existiría un presunto acuerdo entre Morales y otro candidato, en caso de que este último acceda al poder.

«Lamento mucho que el señor Morales haya desconocido a su gente, ha desconocido a su sangre en vez de apoyar a su gente, a su movimiento indígena, a nuestro movimiento político», indicó Ramos.

Asimismo, cuestionó la utilidad del voto nulo para los sectores populares: «El voto nulo no nos favorece en nada, el voto nulo es un perjuicio para las organizaciones sociales (…). No es como dice el señor Morales que el voto nulo va a ganar y la elección se va a anular.

Si bien se cuentan, los votos nulos no son válidos y ganan los que tengan los votos válidos», sostuvo, al tiempo de advertir que se podría esperar una posible convulsión impulsada por Morales y sus simpatizantes.

Ramos hizo un llamado a la unidad en torno al Movimiento al Socialismo (MAS), con el objetivo de continuar lo que describió como una lucha política de largo aliento.