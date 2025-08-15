«Extremadamente productiva»: Trump sobre la cumbre con Putin

El mandatario estadounidense hizo la declaración en la rueda de prensa conjunta con Vladímir Putin tras su reunión en Alaska.

Fuente: RT

El presidente de EE.UU., Donald Trump, calificó su encuentro en formato reducido con su homólogo ruso, Vladímir Putin, como «extremadamente productivo».

«Se acordaron muchos puntos», declaró el mandatario estadounidense. «Eso es importante. Uno es probablemente el más significativo. Tenemos una muy buena oportunidad de lograrlo. No lo conseguimos ahora, pero las posibilidades son altas. Quisiera agradecer al presidente Putin y a todo su equipo», añadió.

Los mandatarios salieron de sus aviones casi al mismo tiempo y se encontraron en la alfombra roja, donde saludaron con un apretón de manos. Posteriormente, Putin y Trump se dirigieron juntos a una plataforma con la inscripción ‘Alaska 2025’, lugar en el que volvieron a darse la mano. Después, los jefes de Estado se subieron a la limusina de Trump y abandonaron el aeródromo.

La Casa Blanca calificó la reunión de ambos líderes de «histórica» en su cuenta X. Se trata del primer encuentro entre Putin y Trump desde 2019 y el primer viaje del presidente ruso a EE.UU. en casi una década.