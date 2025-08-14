Exvocal plantea revisar norma electoral que permite habilitar candidatos hasta 3 días antes de las elecciones

Dhina Chuquimia cuestiona cambios de candidaturas a último momento pese a que las papeletas ya están impresas.

La exvocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Dhina Chuquimia, expresó su desacuerdo con que, a pocos días de las elecciones, aún se reciban candidaturas cuando las papeletas ya se encuentran impresas. Señaló que esta situación deberá ser analizada en sala plena por el Órgano Electoral Plurinacional (OEP).

Chuquimia manifestó su desconformidad con cualquier modificación de listas a estas alturas del proceso, pues considera que podría afectar la organización y el normal desarrollo de la jornada electoral.

Asimismo, afirmó que, una vez concluidos los comicios, los vocales deberán reunirse para evaluar qué factores pudieron haber incidido negativamente en el proceso electoral. “Tienen que hacerlo desde la sala plena del Tribunal Supremo Electoral”, recalcó.

La exvocal también hizo referencia a recientes declaraciones de un vocal que advirtió “vamos a tener sorpresitas a 72 horas antes de las elecciones”, lo que, a su criterio, genera incertidumbre y preocupación en la ciudadanía.

En estos momentos la norma permite que 72 horas de las elecciones los partidos o alianzas puedan cambiar a sus candidatos