Fallece el exdiputado indígena y dirigente Bienvenido Zacu

El otrora diputado indígena por Santa Cruz y expresidente de la Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CPESC) Bienvenido Zacu Mborobainchi falleció en las últimas horas a los 69 años de edad.

La información fue compartida por el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (Cejis) a través de una condolencia en redes sociales.

Su director, Miguel Vargas Delgado, expresó su dolor por la partida de un connotado impulsor del movimiento indígena de Santa Cruz. “Hoy, las trompetas alzan un canto en su homenaje y partida, instrumento que tocaba con dominio y pasión en el grupo ‘Los Amigos’”, escribió.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“Quien conoció a Bienvenido, sabe de la alegría y chispa con la que acompañaba su lucha y camino”, dijo.

Trayectoria

Zacu Mborobainchi, diputado entre 2009 y 2014 del Movimiento Al Socialismo (MAS), tiene una larga trayectoria en la lucha social y política asociada al movimiento indígena del país.

Fue también secretario de Tierra y Territorio de la Confederación de Pueblos Indígena de Bolivia (CIDOB), coordinador indígena del oriente boliviano del Primer Censo de Poblaciones Indígenas, presidente de la Central Comunal Urubichá y presidente de la Central de Organizaciones de Pueblos Nativos Guarayos (COPNA).

En la administración pública, fue director general de TCO, del Viceministerio de Tierras, en 2005, y director general de Gestión de Tierras Bajas, Ministerio de Asuntos Indígenas y Pueblos Originarios, en 2004.

Nació el 22 de marzo de 1956 en Urubichá, departamento de Santa Cruz.