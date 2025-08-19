Falso pasajero intentó robar el vehículo a un taxista a quien le disparó en la mano

El hecho se registró en la zona sur de la ciudad de Cochabamba, donde un hombre evitó un atraco tras enfrentarse con un atacante que se hizo pasar por pasajero.

Por Pedro Silva

Fuente: Unitel

Un taxista fue víctima de un intento de atracó luego de que un falso pasajero abordara su vehículo y lo llevara a otra zona de la ciudad para atacarlo y llevarse su vehículo, dejándolo herido de una de sus manos.

El hecho se registró en la zona de la avenida Siglo XX de la ciudad de Cochabamba, donde afuera de una discoteca, un hombre solicitó sus servicios de taxi para ser trasladado a la zona de Pampa San Miguel.

De acuerdo al relato de la víctima antes de llegar al punto de destino, el supuesto pasajero le pidió al taxista que se detuviera y de un momento a otro, sacó un arma de fuego con la que lo amenazó.

Posteriormente, el antisocial golpeó al conductor mientras le exigiera que le entregara las llaves y bajara del vehículo.