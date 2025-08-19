Falso pasajero intentó robar el vehículo a un taxista a quien le disparó en la mano

Falso pasajero intentó robar el vehículo a un taxista a quien le disparó en la manoCategorías Seguridad, VideosEtiquetas 19/08/2025 El hecho se registró en la zona sur de la ciudad de Cochabamba, donde un hombre evitó un atraco tras enfrentarse con un atacante que se hizo pasar por pasajero. Por Pedro Silva [Foto: Pedro Silva – UNITEL] / La víctima quedó con una herida en la mano derechaFuente: Unitel eju.tv Un taxista fue víctima de un intento de atracó luego de que un falso pasajero abordara su vehículo y lo llevara a otra zona de la ciudad para atacarlo y llevarse su vehículo, dejándolo herido de una de sus manos. => Recibir por Whatsapp las noticias destacadas <br /> <br /> El hecho se registró en la zona de la avenida Siglo XX de la ciudad de Cochabamba, donde afuera de una discoteca, un hombre solicitó sus servicios de taxi para ser trasladado a la zona de Pampa San Miguel. De acuerdo al relato de la víctima antes de llegar al punto de destino, el supuesto pasajero le pidió al taxista que se detuviera y de un momento a otro, sacó un arma de fuego con la que lo amenazó. Posteriormente, el antisocial golpeó al conductor mientras le exigiera que le entregara las llaves y bajara del vehículo. Ante esto, el dueño del motorizado puso resistencia e intentó evitar el atraco por lo que forcejó con el sujeto quien en el ínterin disparó el arma llegando a herirlo en su mano derecha. Sin embargo, el conductor reaccionó y aceleró su motorizado, logrando escapar, mientras que el atacante se quedó atrás y volvió a disparar al menos tres veces más su arma, provocando que los disparos impactaran en la estructura del vehículo. Tras el hecho, la víctima acudió hasta la EPI del Sur para sentar su denuncia, desde donde fue derivado hasta la Fuerza Anticrimen, en el lugar, los efectivos realizaron un rastrillaje en el vehículo en busca de evidencias que ayuden con la investigación. El hombre que resultó con una herida en su mano derecha, requerirá de una intervención quirúrgica, ya que actualmente continúa con el proyectil dentro. Por su parte, el caso está bajo investigación por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) que busca identificar y capturar al agresor.