Fatal accidente en Roboré deja dos muertos y dos heridos

Un accidente de tránsito ocurrido en la carretera Bioceánica, en la zona de Santiago de Chiquitos, en el municipio de Roboré, dejó como saldo dos personas fallecidas y dos heridas, según el reporte preliminar de las fuerzas policiales que atendieron el caso que se produjo en horas de la tarde de este jueves.

El vehículo siniestrado era un camión con dos chatas que trasladaba ganado y, según se informó, el motorizado sufrió fallas mecánicas antes de volcarse y quedar partido en dos.

Las personas heridas fueron evacuadas de forma inmediata por patrullas de la Policía y voluntarios de bomberos que acudieron desde distintas comunidades. “Hemos evacuado de manera inmediata a 2 personas que se encontraban con lesiones”, dijo uno de los efectivos policiales.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

La Policía trabaja en la recolección de indicios y el levantamiento de los cuerpos. También se busca dar con el propietario del ganado, que hasta el momento no ha sido identificado.

El hecho ha generado preocupación en la población local debido a la gravedad del siniestro y las pérdidas humanas y materiales.