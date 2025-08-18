FBF confirma el clásico cruceño entre Blooming y Oriente en la ‘Caldera’ de Montero

La academia cruceña volverá a ser local para efectos por recaudación. El comité de competiciones de la Federación programó el duelo para el 31 de agosto, en el Gilberto Parada.

Fuente: Unitel

El comité de competiciones de la Federación Boliviana de Fútbol dio a conocer que el duelo entre Blooming y Oriente Petrolero, por la séptima jornada del torneo por series se disputará en el estadio Gilberto Parada de Montero.

Según el cronograma de la jornada, la academia cruceña y el equipo refinero rivalizarán el domingo 31 de agosto a partir de las 17:15 en la ‘Caldera del Diablo’ con los celestes como locales para efectos de recaudación.

Ambos equipos volverán a enfrentarse después del 22 de junio, cuando Blooming venció a Oriente por 2-1 en el primer clásico oficial de la temporada, que se disputó en Montero solo con presencia de público académico.

Con la programación de partidos, se descarta que Blooming y Oriente Petrolero puedan jugar el clásico cruceño en el estadio de Real Santa Cruz. Además, la dirigencia celeste tendrá que confirmar si el partido se volverá a jugar solo con hinchas locales por un tema de seguridad.

Por el torneo por series, Blooming marcha primero del Grupo A con 11 puntos, mientras que Oriente Petrolero ocupa el segundo puesto en el Grupo D con 11 unidades.