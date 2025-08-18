FBF confirma el clásico cruceño entre Blooming y Oriente en la ‘Caldera’ de Montero

Fuente: Unitel

El comité de competiciones de la Federación Boliviana de Fútbol dio a conocer que el duelo entre Blooming y Oriente Petrolero, por la séptima jornada del torneo por series se disputará en el estadio Gilberto Parada de Montero.

Según el cronograma de la jornada, la academia cruceña y el equipo refinero rivalizarán el domingo 31 de agosto a partir de las 17:15 en la ‘Caldera del Diablo’ con los celestes como locales para efectos de recaudación.