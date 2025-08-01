Feminicidio: Joven músico es sospechoso de inyectar un fármaco para caballo a su compañera

El hombre está aprehendido. El suministro de estas sustancias para animales se registró en medio del consumo de bebidas alcohólicas.

Fuente: Unitel

Un hombre es investigado por el delito de feminicidio tras supuestamente inyectar un fármaco para caballos a su compañera de un grupo musical en la zona Gran Poder de La Paz. El fiscal de delitos contra la Vida, Carlos Cortéz, indicó que, en medio del consumo de bebidas alcohólicas, el hombre inyectó la sustancia para animales en el hombro de la mujer que terminó falleciendo.

[Foto: Fiscalía] / El hecho está en investigación en La Paz

El agresor fue aprehendido y es presuntamente la persona que suministraba con regularidad esta sustancia a la víctima. El hombre, de 37 años, espera ser puesto ante un juez cautelar por el delito de feminicidio.