Flavio Robatto: «La prioridad es la Sudamericana»

El director técnico de Bolívar, Flavio Robatto, valoró el triunfo ante Cienciano (2-0) en La Paz. Aseguró que Bolívar también saldrá a ganar el sábado ante Blooming en Montero, por la Copa Bolivia.

Esmir Cortez Becerra

Fuente: eldeber.com.bo

El director técnico de Bolívar, Flavio Robatto, afirmó que la prioridad de la academia paceña es la Copa Sudamericana; sin embargo, aclaró que tampoco se descuidarán del campeonato Todos contra Todos y de la Copa Bolivia, que controla la División Profesional.

“Tendrá prioridad el partido de la Sudamericana el próximo miércoles (20 de agosto), pero Bolívar es un equipo grande y tiene la obligación de pelear en los tres frentes”, afirmó Robatto en conferencia de prensa.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Robatto destacó el triunfo ante Cienciano (2-0), un equipo duro que se plantó bien en el Hernando Siles. El argentino considera que el celeste de Tembladerani está para avanzar a los cuartos de final de la Copa.

“Intentó jugarnos de igual a igual, que lo logró por momentos, pero el equipo respetó la idea de juego y por eso se logró un buen resultado que nos deja tranquilo”, valoró el argentino.

Sobre Patricio Rodríguez y Santiago Echeverria, que salieron lesionados ante Cienciano, indicó que serán sentidas bajas para el duelo de vuelta.

El próximo partido de Bolívar será ante Blooming por la Copa Bolivia. Este cotejo está programado para el 16 de agosto (15:00) en Montero.