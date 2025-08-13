Francia rescata en dos días a casi 300 migrantes en el mar

Francia rescató en los dos últimos días a casi 300 migrantes en el mar, cuando intentaban alcanzar a bordo de embarcaciones precarias las costas inglesas, indicaron este miércoles las autoridades francesas.

Fuente: RFI

Miles de migrantes suelen tomar esta peligrosa ruta del canal de la Mancha. Una mujer somalí murió el martes, elevando a al menos 19 el número de migrantes fallecidos en 2025, según un conteo de AFP en base a datos oficiales.

Varias operaciones de rescate se llevaron a cabo en las costas del noroeste de Francia: 111 migrantes fueron socorridos el martes y 164 el lunes, según la prefectura marítima local Prémar.

«A veces ocurre que una parte de los migrantes se niegan a ser rescatados», por lo que vista la fragilidad de las embarcaciones, se les deja continuar su ruta, precisó esta fuente.

Estas travesías aumentaron en los últimos días, debido a un clima considerado favorable por los traficantes de migrantes y pese a la entrada en vigor la semana pasada de un acuerdo entre París y Londres.

El pacto prevé el retorno a Francia de los migrantes que lleguen a Reino Unido en pequeñas embarcaciones. A cambio, Londres aceptará a migrantes que envíe París, en base a un principio de «uno por uno».

Su objetivo es disuadir a las personas que desean cruzar el canal de la Mancha en embarcaciones precarias y abarrotadas, organizadas por redes de traficantes, y será válido hasta junio de 2026.

