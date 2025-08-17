¿Frío o sol? Conozca cuál es el pronóstico del clima para este domingo día de las elecciones en Bolivia

Jhovana Cahuasa

Fuente: Red Uno

Este domingo 17 de agosto las bolivianas y bolivianos en el país y el exterior, acudirán a los recintos electorales para emitir su voto, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), emitió el pronóstico del clima.

Según Ana Mendoza, pronosticadora del Senamhi, se registrará en esta jornada cielos poco nubosos en el altiplano y el Valle, en la cordillera oriental se prevé mayor nubosidad y hay probabilidad de nevadas.

En tanto en el oriente del país, específicamente en la región de Santa Cruz, se espera un clima cálido y soleado y se prevé que las temperaturas alcancen los 36 grados centígrados.

Respecto a la alerta naranja por vientos moderados y fuertes, ésta estará vigente hasta el próximo 19 de agosto, en seis departamentos de Bolivia, los cuales son: La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba, Chuquisaca y Tarija.