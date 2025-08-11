Fuego en el Parque Noel Kempff amenaza una de las joyas naturales de Bolivia

Para frenar el avance del fuego en el Noel Kempff, se enviaron 64 bomberos especializados y refuerzos adicionales.

Ligia Portillo

Fuente: Red Uno

Bolivia enfrenta una crítica emergencia ambiental. Hasta la fecha, se han registrado 30 incendios forestales en todo el territorio nacional, afectando a Santa Cruz, Tarija, Cochabamba y Beni. El más grave y preocupante se encuentra activo en el Parque Nacional Noel Kempff Mercado, en Santa Cruz, una de las reservas naturales más importantes del país y Patrimonio de la Humanidad.

El ministro de Defensa, Edmundo Novillo, confirmó que 545 bomberos forestales y 30 unidades de las Fuerzas Armadas —entre Ejército, FAB y Armada— han sido desplegados para combatir las llamas.

“Tenemos un incendio forestal activo en el parque Noel Kempff, es muy preocupante. Las áreas protegidas es lo que más hay que cuidar, pero lastimosamente se ha generado un incendio en esta reserva. Esto es criminal, porque no podemos decir que el fuego provino de una comunidad; ha tenido que ser la mano del hombre”, denunció.

Además, este fin de semana se reportaron otros focos de gran intensidad: uno en Molle K’asa, distrito rural 6 de Sucre, y otro en una comunidad del municipio de Tomina, en Chuquisaca, sumándose a la ya alarmante lista de incendios que golpean al país.

Las autoridades llaman a la población a extremar medidas de prevención y recuerdan que el encendido intencional de fuego en áreas protegidas es un delito grave que pone en riesgo el patrimonio natural de todos los bolivianos.