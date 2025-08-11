Gendarmes protestan en el Cambódromo y demoran cierre de campaña de Jhonny Fernández

Tensión e incertidumbre. El cierre de campaña de Jhonny Fernández, alcalde cruceño y candidato por la alianza La Fuerza del Pueblo está en duda. Un grupo de gendarmes llegó hasta el Cambódromo y, con el respaldo de vecinos y activistas se apostó frente al escenario principal. Por momentos, la tensión se acrecienta y se observa amagues de enfrentamiento entre este grupo y personas afines al alcalde cruceño que llegaron para participar en el cierre de campaña.

“Queremos dejar en claro que la vigilia que estamos haciendo es pacífica. No estamos con armas, ni con petardos. Lo único que tenemos es la rojo, amarillo y verde”, se escucha decir a uno de los activistas que apoya a los gendarmes.

Esta medida pone en riesgo el cierre de campaña de Fernández, que tenía planificado realizar este acto entre el 4to y 5to anillo del parque lineal la tarde de este lunes en la capital cruceña.

En imágenes que circulan en redes sociales, se ve al grupo de guardias municipales portar carteles contra el alcalde con leyendas que dicen “Jhonny Fernández Saucedo – Justicia Social para los Guardias Municipales con más de 20 años de trabajo”.

Este grupo se encuentra instalado cerca al escenario principal donde se iban a presentar los números musicales del cierre proselitista.

En mañana, Fernández había informado que la concentración del evento debía comenzar a las 17:00, pero hasta el momento la tensión continúa en la mencionada zona.