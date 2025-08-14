Gobernación de Chuquisaca anuncia plataforma digital contra corrupción

La próxima semana, la Gobernación de Chuquisaca presentará una plataforma digital para recibir quejas sobre corrupción en el Ejecutivo departamental.

La Gobernación de Chuquisaca está por lanzar una plataforma digital que permitirá a los ciudadanos presentar denuncias sobre corrupción dentro del Ejecutivo departamental. Este esfuerzo tiene como finalidad centralizar las quejas que se reciben.

La presentación de esta nueva interfaz está programada para la próxima semana. Esta información fue proporcionada por Fátima Tardío, quien ocupa el cargo de secretaria general de la Gobernación.

Denuncias anónimas y participación ciudadana

La plataforma permitirá que toda la población, ya sea utilizando sus datos personales o de manera anónima, pueda presentar sus denuncias. Según Tardío, este medio se convertirá en el canal principal para centralizar las quejas y denuncias, que son “muchísimas”. Además, será un espacio que ofrecerá la oportunidad de participación a los ciudadanos.

Objetivos de la iniciativa

“La siguiente semana estaremos presentando una plataforma de denuncias sobre la cual estará trabajando el equipo de comunicación y sistemas”, destacó Tardío. Esta iniciativa es parte de las metas establecidas por el gobernador interino Luis Ayllón, quien busca “limpiar” y “ordenar” el manejo administrativo de esta entidad.