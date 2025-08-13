Gobernación de Cochabamba dicta Auto de Buen Gobierno; acá las prohibiciones

A partir del viernes, 14 de agosto, hasta un día después de las elecciones, a las 12:00, queda prohibido expender o consumir bebidas alcohólicas en domicilios, tiendas, cantinas, hoteles y restaurantes.

Fuente: https://www.opinion.com.bo

De cara a las elecciones generales del 17 de agosto, la Gobernación de Cochabamba emitió el Decreto Departamental N° 6507 en el que dicta el Auto de Buen Gobierno.

En el marco de esta determinación, queda prohibido realizar cualquier forma de manifestación pública de apoyo o rechazo a una de las candidaturas a partir de las cero horas de este jueves hasta el 17 de agosto, a las 18:00.

A ello se suma que, a partir del viernes, 14 de agosto, hasta un día después de las elecciones, a las 12:00, está prohibido expender o consumir bebidas alcohólicas en domicilios, tiendas, cantinas, hoteles y restaurantes.

El día de las elecciones, las prohibiciones son las siguientes: portar armas de fuego, punzocortantes o instrumentos contundentes y peligrosos, abrir locales comerciales, restaurantes, patios de comida y supermercados, realizar actos, reuniones o espectáculos públicos y trasladar electores de un recinto electoral a otro.

Tampoco se permite la circulación de vehículos motorizados sin autorización. En cuanto a los vuelos nacionales y los viajes interdepartamentales, interprovinciales e internacionales, estos quedan prohibidos. Los que están exentos de ellos son aquellos que realicen los funcionarios del Órgano Electoral o las Fuerzas de Seguridad.

Respecto a los vuelos internacionales que tengan como destino Bolivia, estos podrán operar sin ningún impedimento.