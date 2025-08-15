Gobernación entregó distinciones a más de 600 deportistas destacados en Oruro

Los deportistas orureños fueron reconocidos por la Gobernación de Oruro por su brillante participación en certámenes nacionales e internacionales durante la temporada 2024. La tarde del miércoles, en el hall de la entidad departamental, se realizó el acto de distinción a más de 600 deportistas de 27 disciplinas deportivas.

El lugar se vistió de gala para celebrar los logros de cientos de deportistas que, durante el pasado año, lograron recabar más de 1.200 medallas en favor del departamento de Oruro en competencias de carácter nacional y más de 40 preseas en el contexto internacional, reflejando la valía del departamento en competencias deportivas.

El gobernador del departamento Johnny Vedia, resaltó que Oruro siempre se ha destacado por ser el primero en diferentes aspectos y es por eso que la frase que lleva la entidad departamental, “Oruro de Pie siempre de Pie”, es un grito de impulso para que los jóvenes deportistas puedan destacar en las diferentes actividades que se dieron durante la pasada temporada y que ahora es un orgullo celebrar todos sus logros.

Indicó que la entidad departamental seguirá apoyando para que los deportistas sigan cosechando más lauros, además de brindarles las condiciones necesarias en materia de infraestructura, como es el pedido de las entidades abocadas al deporte. Por ello, en futuros proyectos, como el Parque de los Sueños, se implementarán espacios deportivos en bien de la población.

Cristhoper Bustos, de la disciplina del ciclismo, agradeció por el apoyo brindado en las competencias, tanto de parte de las autoridades, además de dirigentes, sobretodo, a familias que, con su apoyo incondicional, permitieron lograr los objetivos trazados.

Tras ello, se procedió con la entrega de los certificados de reconocimiento a cada deportista que logró medalla llegando a destacar en distintas disciplinas, entre ellas el Deporte Integrado, Deportes para Ciegos, Automovilismo, Raqueta Frontón, Ráquetbol, Bádminton, Ciclismo, Gimnasia, Béisbol y Softbol, Atletismo, Bicicross, Taekwondo, Karate, Judo, Fisicoculturismo, Triatlón, Squash, Natación, Tenis de Mesa, Esgrima, Motociclismo, Ajedrez, Kung Fu Wushu, Adapo, Fútbol de Salón, Pelota de Mano y Voleibol.