Gobierno asegura que venezolanos llegaron para los actos del Bicentenario y que ya retornaron a su país

El ministro de Gobierno. Roberto Ríos, y la viceministra de Seguridad Ciudadana, Carola Arraya, en conferencia de prensa. Foto:ABI

Fuente: Brújula Digital

El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, afirmó que es falso que haya ocurrido una llegada masiva de ciudadanos y militares venezolanos al país con motivo de las elecciones generales del 17 de agosto. Aclaró que se trató de una delegación invitada para participar en los actos del Bicentenario, la cual ya retornó a Venezuela.

“Es importante aclarar esta desinformación que ha surgido por parte de algunos actores políticos que, lamentablemente, en lugar de generar un ambiente de certidumbre en la población, se dan la molestia de propagar este tipo de rumores”, dijo Ríos en conferencia de prensa este viernes, informa ABI.

En días recientes, se difundió en redes sociales la supuesta llegada masiva de venezolanos por las elecciones, versión que también fue replicada por figuras políticas y comentaristas.

Ríos explicó que el 5 de agosto arribó al país un vuelo procedente de Venezuela, en el que viajaban integrantes de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, otra agrupación musical y militares, invitados para participar en los actos por el Bicentenario.

“Inmediatamente después de finalizados los actos, el 9 de agosto, todos ellos retornaron a su país. Por lo tanto, descartamos cualquier información que señale que estas personas llegaron para quedarse en Bolivia”, enfatizó.

El ministro también se refirió a la reciente llegada de una aeronave al aeropuerto de Viru Viru. Aclaró que el avión no era ruso, como se especuló, sino ucraniano, y que solo realizaba un tránsito técnico.

“La aeronave estaba en tránsito, no transportaba pasajeros, únicamente la tripulación, compuesta por unas 19 personas. Permanecieron en el país por unas horas, sin descender del avión, y continuaron su vuelo al día siguiente rumbo a Concepción, Chile, conforme a su plan de vuelo”, precisó Ríos.