Gol boliviano en Cancún: Zabala marca y es figura

Leonardo Zabala marcó su primer gol con el Cancún FC y fue figura en la victoria 3-0 sobre Tlaxcala, por la segunda fecha de la Liga Expansión de México.

El defensor boliviano Leonardo Zabala tuvo una noche redonda en México. No solo fue titular en la victoria de su equipo, Cancún FC, por 3-0 sobre Tlaxcala, sino que abrió el camino del triunfo marcando su primer gol con la camiseta del club. El encuentro correspondió a la segunda fecha del Torneo Clausura de la Liga Expansión, segunda categoría del fútbol mexicano.

El tanto del cruceño llegó a los 11 minutos del primer tiempo. Tras un tiro de esquina ejecutado por Jorge Díaz, Zabala se anticipó en el primer palo y, con un potente cabezazo, venció la resistencia del arquero rival. Los otros dos goles del Cancún FC llegaron en la segunda mitad, sellando una victoria que los deja en lo más alto de la tabla junto al CD Tapatío.

Zabala disputó los 90 minutos y fue uno de los puntos más altos de su equipo. Desde su llegada al club mexicano acumula 15 partidos y se ha consolidado como una pieza clave en la defensa.

Formado en la Academia Bolivia 2022, el central continuó su desarrollo futbolístico en Brasil, donde pasó por las divisiones juveniles del Palmeiras y Santos FC, antes de recalar en el fútbol mexicano.

En cuanto a la selección boliviana, Zabala ya debutó en la absoluta y espera ser convocado para la última doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas frente a Colombia y Brasil. También ha sido parte de las citaciones de Óscar Villegas en anteriores oportunidades.