Grecia enfrenta más de 20 incendios en una jornada dificultada por los fuertes vientos

Grecia enfrenta el miércoles una veintena de incendios en «una jornada muy difícil» debido a las violentas ráfagas de viento, informó el portavoz de los bomberos, Vassilis Vathrakoyannis.

Fuente: RFI

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Desde la mañana del miércoles, 33 aviones y 4.850 bomberos están movilizados en todos los frentes, indicó Vathrakoyannis. Los bomberos precisaron que hay 23 incendios activos, uno de ellos cerca de Patras, tercera ciudad del país.

«Son sin duda las 24 horas más difíciles de lucha contra el fuego», declaró el presidente de la Unión de Oficiales de Bomberos, Kostas Tsigas a la televisión local ERT.

«Solo ayer se desataron 82 incendios, un número muy elevado que, combinado con los violentos vientos, la sequedad y las elevadas temperaturas, ha creado enormes dificultades», afirmó Tsigas.

Desde la semana pasada, Grecia ha registrado vientos de más de 80 km/h, en momentos que los incendios han dejado tres muertos desde el viernes, dos de ellos turistas vietnamitas.

Grecia recurrió el martes a un mecanismo de cooperación europeo para obtener cuatro aviones cisterna adicionales para ayudar el combate de los fuegos.

El servicio meteorológico nacional prevé que las temperaturas deberán alcanzar el miércoles 40 ºC en ciertas regiones de Grecia occidental, en especial el oeste del Peloponeso.

Los incendios que más preocupan a las autoridades se ubican en la isla de Zante en el már Jónico, la isla de Chios en el mar Egeo, en la localidad occidental de Preveza, y el departamento de Acaya, en el noroeste del Peloponeso, donde una veintena de poblados fueron evacuados el martes.

Cerca del puerto de Patras, «un centro de salud debió ser evacuado el martes, un depósito con un centenar de vehículos se quemó y varias casas resultaron dañadas», informó un periodista de AFP.

La situación en ese frente mejoró, pero un nuevo incendio cerca del sitio arqueológico de Voudeni volvió a amenazar áreas de bosque y viviendas, y la zona está cubierta por una densa nube de hubo negro.

«Quince bomberos fueron transportados al hospital y requirieron de primeros auxilios esta noche cuando estaban movilizados en los incendios de Acaya, Preveza y Chios», indicó Vathrakoyannis.

Más de 200 hectáreas han sido destruidas por las llamas desde junio en Grecia.

© 2025 AFP