Guabirá quiere prolongar su buen momento ante Independiente

El “Azucarero” recibe esta noche a Independiente por la Copa Bolivia, mientras que Always Ready buscará esta tarde recuperar terreno frente a Real Tomayapo.

Lucas Nazrala

Fuente: eldeber.com.bo

Guabirá atraviesa un buen momento futbolístico desde la llegada de Marcelo Straccia al banquillo. Con dos victorias consecutivas, algo que no conseguía desde abril, el conjunto montereño parece mostrar otra cara en la Copa Bolivia. Esta noche, desde las 20:30, recibirá en la “Caldera del Diablo” a Independiente, en un duelo reprogramado de la cuarta fecha del Grupo D.

Una victoria permitiría a los rojos igualar en puntos (11) con Oriente Petrolero, que lidera la serie. Una de sus piezas claves es Rafinha, ha sido determinante en este repunte: en los últimos cuatro partidos participó en seis goles (cuatro goles y dos asistencias), y en lo que va de la temporada suma 9 goles y 9 asistencias en 19 encuentros.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

En la otra vereda, Independiente llega último en el grupo con apenas tres puntos, producto de un único triunfo sobre Oriente Petrolero (1-0). Está obligado a sumar en Montero para acercarse a la zona de clasificación. El equipo chuquisaqueño, que cayó el domingo ante GV San José (2-1), tuvo apenas dos días para preparar su estrategia. Tras este duelo, se completará la primera ronda de enfrentamientos entre equipos del mismo grupo y arrancará la etapa de partidos interseries y clásicos.

En el otro partido de la jornada, Always Ready recibirá a Real Tomayapo desde las 15:00 en el estadio Municipal de Villa Ingenio, por el Grupo B. Los “Millonarios” se encuentran terceros con cinco puntos, a tres del líder The Strongest y a cinco de Real Oruro, buscarán recuperarse tras la derrota sufrida ante Blooming en el torneo de la División Profesional, que les costó la punta en el campeonato largo.