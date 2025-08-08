Guerra fratricida en el MAS: denuncian que evistas atacan a androniquistas en Cochabamba

Estos hechos acontecen en el momento más crítico para Rodríguez en la carrera electoral rumbo a las elecciones del 17 de agosto. Según la última encuesta difundida por Unitel, el actual presidente del Senado registra apenas 6,1% de intención de voto, cayendo al cuarto lugar de la preferencia ciudadana.

eju.tv

El diputado androniquista del MAS, Freddy López, denunció que una casa de campaña de la Alianza Popular en la zona sur de Cochabamba fue atacada por militantes afines al líder cocalero y expresidente, Evo Morales, en un episodio que refleja la creciente hostilidad entre ambas alas del oficialismo.

“Hoy hay una campaña en contra del mismo compañero Andrónico Rodríguez que es de odio, de rencor, de desesperación, de resentimiento y creo que ya se han olvidado incluso de atacar a la derecha. Ya no atacan a Manfred (Reyes Villa), a (Samuel) Doria Medina ni al mismo (Jorge) Tuto Quiroga. Lamentable”, afirmó López, visiblemente decepcionado por la pugna interna.

El legislador advirtió que estas agresiones “están generando enfrentamiento entre compañeros de la misma clase” y recordó que Rodríguez es “el único compañero que representa la clase popular y a las organizaciones sociales”.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

La autoridad instó a los sectores evistas a “reflexionar” para evitar que el conflicto interno fortalezca más a la oposición.

Estos hechos acontecen en el momento más crítico para Rodríguez en la carrera electoral rumbo a las elecciones del 17 de agosto. Según la última encuesta difundida por Unitel, el actual presidente del Senado registra apenas 6,1% de intención de voto, cayendo al cuarto lugar de la preferencia ciudadana. El sondeo es liderado por Samuel (21,5%), seguido de Tuto (19,6%) y Manfred (8,3%).

La tendencia confirma un marcado retroceso del líder androniquista, que pasó de un 14,2% en la primera encuesta a 11,8% en la segunda, para desplomarse ahora a 6,1%. El deterioro supera ocho puntos en dos meses y deja a Rodríguez en una posición política frágil.