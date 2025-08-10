GV San José golpea en casa y hunde más a Independiente Petrolero

El conjunto orureño superó 2-1 al equipo capitalino en el Jesús Bermúdez por la fecha 17. Galindo y Vásquez marcaron en el primer tiempo; el descuento de Eid no alcanzó para evitar la derrota visitante.

Fuente: El Deber

GV San José venció 2-1 a Independiente Petrolero en el estadio Jesús Bermúdez de Oruro, en un partido correspondiente a la jornada 17 del torneo “Todos contra Todos”. El equipo dirigido por Eduardo Villegas se afianzó en el quinto lugar de la tabla, mientras que los capitalinos siguen en la parte baja.

Aunque el control de la posesión fue de Independiente, las ocasiones más claras fueron para los orureños. A los 29 minutos, un tiro libre desde la derecha ejecutado por Samuel Galindo terminó en polémica: Emerson Velásquez, defensor del “Inde”, forcejeó con Ceceri dentro del área y el delantero cayó. En primera instancia, el árbitro dejó seguir, pero tras la revisión del VAR sancionó penal. Galindo se encargó de convertirlo para el 1-0.

Seis minutos después, el local volvió a golpear. En mitad de cancha, Galindo robó el balón a Yesit Martínez, avanzó y en tres cuartos de campo abrió por izquierda para Vásquez. Este superó a su marcador y, ya dentro del área, definió para el 2-0.

Independiente se mostraba impreciso en ataque y, sobre el final del primer tiempo, GV San José se quedó con un jugador menos: Augusto Seimandi fue expulsado por golpear con el codo a un rival en su intento de proteger el balón.

El descuento llegó a los 51 minutos. Tras un tiro de esquina jugado en corto para Thomaz Santos, el brasileño envió un centro al área. Entre una serie de rebotes, el balón quedó para Soleto, que remató mordido, y Daniel Eid desvió la dirección del esférico y marcó para poner el 2-1.

En el segundo tiempo, el marcador no se movió. Pese a jugar con un hombre más durante toda la etapa complementaria, el conjunto chuquisaqueño no logró concretar sus llegadas. A los 70 minutos, un gol de Independiente fue anulado por posición adelantada.

Con este resultado, GV San José se mete de lleno en la pelea por puestos internacionales y es quinto con 26 puntos, mientras que Independiente se mantiene en el puesto 14 con 15 unidades.