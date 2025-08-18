La Paz. Hallan a mujer y a su padre sin vida en el cuarto de una vivienda

La Policía informó que se presume que la muerte se registró hace dos o tres semanas. Se investiga feminicidio y homicidio; el concubino de la mujer fue aprehendido en La Paz

Edwin Chura

Fuente: Unitel

Los cuerpos sin vida de una mujer y su padre, un adulto mayor, fueron hallados en la habitación de una casa que estaba habitada. Pese a ello, según la Policía, se presume que la data de ambas muertes es entre dos o tres semanas.

Por este caso el concubino de la mujer quedó aprehendido mientras que este hecho es investigado como feminicidio y homicidio, informó el comandante Departamental de la Policía en La Paz, Gunther Agudo.

[Foto: Policía] / El hecho está en investigación

Todo sucedió en Achocalla, en el departamento de La Paz. Ante ello, la autoridad policial detalló que la mujer tenía 39 años mientras que el padre era una persona adulta mayor. Detalló que el concubino, quien hizo la denuncia, quedó aprehendido después de que informó del hallazgo de los cuerpos en una habitación, que según dijo el denunciante, no utilizaba.

“El concubino aseguró que su esposa desapareció hace 15 días, razón por la cual, según la denuncia, estuvo manteniendo contacto vía telefónica”, sostuvo Agudo.

El jefe policial sostuvo que el hombre aguarda su audiencia cautelar mientras se esperan los resultados de la autopsia de ley por lo que se espera el informe de este procedimiento en las próximas horas.