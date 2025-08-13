Hallan a un bebé sin vida atacado por perros callejeros, reporta la Policía

Hallan a un bebé sin vida atacado por perros callejeros, reporta la PolicíaCategorías SeguridadEtiquetas , Adultos 13/08/2025 La Policía verificará las cámaras de vigilancia de la zona para identificar a las personas que abandonaron al bebé. [Foto UNITEL] / El cuerpo del bebé fue hallado en la puerta de una casa en El AltoFuente: Unitel eju.tv => Recibir por Whatsapp las noticias destacadas La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de La Paz reporta el hallazgo de un bebé sin vida cuyo cuerpo fue desmembrado presuntamente por canes callejeros. Este lamentable hecho ocurrió en la ciudad de El Alto. “Un cadáver de un neonato de aproximadamente de un mes de nacido. Lamentablemente tenía desmembradas algunas partes de su cuerpo como las extremidades inferiores y uno de los brazos”, informó el subcomandante de la Policía de La Paz, Willy Paz. El jefe policial indicó que fueron los vecinos quienes alertaron a la Policía, lo que permitió iniciar una investigación. Los efectivos se trasladaron al lugar, realizaron el levantamiento legal del cuerpo y tomaron declaraciones a los testigos. “La primera hipótesis que maneja la Policía es que habría sido abandonado en inmediaciones de la zona Atalaya, y habría sido desmembrado por animales que se encontraban por el lugar”, dijo Paz. La Policía no descarta revisar las cámaras de vigilancia de las viviendas contiguas, con el objetivo de identificar a la madre u otras personas involucradas en el abandono del bebé. “Este hecho ya es de conocimiento del Ministerio Público, que deberá determinar e identificar a las personas que habrían incurrido en este delito”, declaró Paz. Además, la autoridad policial precisó que será la autopsia la que determine si el bebé fue abandonado con vida o sin signos vitales.