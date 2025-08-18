Hallan muerta a mujer con discapacidad reportada como desaparecida tras desfile de las fiestas patrias en Ixiamas

Luego de casi tres semanas de búsqueda, la mujer fue hallada sin vida y su cuerpo fue llevado a la morgue de La Paz.

La Fiscalía reportó que una mujer de 32 años con grado de discapacidad, reportada como desaparecida tras el desfile por las fiestas patrias , fue hallada muerta el fin de semana en el municipio paceño de Ixiamas.

“Se ha encontrado a esta persona a 10 minutos de la salida de Ixiamas, dentro de un potrero (corral de ganado). No se ha encontrado mano criminal, la misma murió por deshidratación”, informó la fiscal Sheyla Rodríguez.

Según la autoridad, la mujer asistió al desfile por el Bicentenario, que se realizó el 7 de agosto, y luego del acto cívico, se desorientó y no logró retornar a su hogar.

“Ella habría desaparecido del desfile organizado por la institución a la que asistía. Esta señora tenía una discapacidad mental (…) al perderse del desfile, se desorientó”, explicó Rodríguez.

Tras la denuncia de desaparición, la Policía activó un operativo de búsqueda, logrando dar con el cuerpo sin vida casi tres semanas después.

“Por las características del clima cálido, la mujer ya se encontraba en estado de descomposición”, señaló la fiscal.

El cuerpo fue sometido a una autopsia legal, que confirmó que no había signos de violencia. Posteriormente, fue entregado a sus familiares. Ixiamas se encuentra al norte de La Paz. .