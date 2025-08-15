Hallan sin vida a un hombre reportado como desaparecido, su cuerpo estaba dentro de un vehículo embarrancado

Fueron vecinos de Locotal quienes alertaron del hallazgo de un motorizado accidentado en la carretera nueva Cochabamba – Santa Cruz, la víctima estaba desaparecida desde julio

Pedro Silva

Fuente: Unitel

El cuerpo sin vida de un hombre que estaba reportado como desaparecido, fue encontrado al interior de un vehículo que se había accidentado en la carretera nueva que une Cochabamba con Santa Cruz.

La víctima fue identificada como Leonardo Ormachea Rosales de 47 años de edad, el cual según sus familiares, el pasado mes de julio salió de su vivienda del trópico para dirigirse a la ciudad de Cochabamba, pero desde entonces no se tuvo información sobre su paradero.

[Foto: Policía Boliviana] / Así fue hallado el vehículo dentor del barranco

Sin embargo, la jornada de este jueves 14 de agosto, pobladores del sector de Locotal alertaron a las autoridades sobre el hallazgo de un vehículo que se encontraba dentro de un barranco, por lo que personal policial se trasladó hasta el sector y verificó la presencia del motorizado accidentado.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, por causas aún se desconocen, el vehículo habría caído varios metros en el barranco, quedando oculto entre los matorrales y arbustos de la zona.