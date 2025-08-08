Hay unidades educativas que exigen el uso de barbijo para el retorno a clases en aulas en Santa Cruz de la Sierra

En el lugar, en el ingreso estaba también una persona con alcohol desinfectante como filtro para los estudiantes. “ El uso de barbijo es obligatorio y también en las aulas se debe utilizar desinfectante”, sostuvo.

Este viernes, estudiantes de Santa Cruz de la Sierra deben retornar a clases en aula después de casi dos semanas de labores educativas en la modalidad a distancia y hay establecimientos que piden el uso de barbijo para el ingreso. Tal es el caso de la unidad Gualberto Villarroel, que está ubicada en la zona norte.

De acuerdo con la recomendación del Servicio Departamental de Salud (Sedes), el retorno debe ser con medidas de bioseguridad y aplicando filtros preventivos, puesto que aún está vigente la emergencia nacional por sarampión, una enfermedad altamente contagiosa.

Desde la Dirección Departamental de Educación (DDE) de Santa Cruz remarcaron que la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra debe dotar insumos para las medidas de bioseguridad, como alcohol desinfectante y barbijo. No obstante, la dirigencia del Magisterio urbano cuestionó que hasta la fecha no se entregaron estos insumos para la protección de los estudiantes.

Los escolares vuelven a las aulas este viernes en medio aún de la emergencia nacional por el sarampión, enfermedad altamente contagiosa y por la cual se han registrado 229 casos en lo que va del año.

Este viernes el retorno a aulas debe ser con horario de invierno, aseguraron desde el Magisterio Urbano de Santa Cruz de la Sierra, lo que implica que el ingreso en el turno de la mañana es media hora después de lo habitual y en la tarde es media hora antes.

Cada año se deben cumplir 200 días de clases en el país, sin importar la modalidad.