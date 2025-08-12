Hija de un agente del Servicio Secreto revela insólitos detalles sobre el trabajo de cuidar al presidente de EEUU

Ashley Hicks vivió estas experiencias de primera mano y ahora cuenta todo a millones de personas a través de su cuenta de TikTok

Una de las revelaciones que más llaman la atención en la historia de Ashley Hicks es el lugar más insólito donde su padre, agente del Servicio Secreto, tuvo que dormir por motivos de trabajo: en el buque de asalto USS Iwo Jima, en el que el expresidente George W. Bush y su equipo desembarcaron durante su visita a Nueva Orleans tras el huracán Katrina, según relató recientemente en un video que forma parte de una serie de publicaciones virales.

Desde que comenzó a relatar historias sobre su infancia como hija de un agente que estuvo un paso detrás del presidente de Estados Unidos, millones de usuarios de TikTok han convertido su canal en un fenómeno inesperado.

Hicks explicó que su incursión en las redes sociales fue por mera sugerencia de una amiga y no por buscar notoriedad. “Para ser completamente honesta, tengo treinta y tantos años y soy completamente analfabeta en cuanto a las redes sociales”, dijo Hicks durante una entrevista con la revista estadounidense People.

Los insólitos detalles de ser un agente del Servicio Secreto

Ella decidió empezar a publicar historias sobre su infancia en una página de TikTok, “solo para que mis hijos y yo las viéramos algún día”. Su primer video apenas contaba con “unos 13 seguidores”, pero con el tiempo sumó casi dos millones de visualizaciones gracias a las anécdotas en las que narra desde trucos de seguridad cotidiana enseñados por su padre.

Por ejemplo, nunca sentarse de espaldas a la puerta de un restaurante o guardar un aerosol antiavispas debajo de la cama por si entra un intruso— hasta curiosidades sobre la vida familiar, como celebrar las fiestas navideñas en la Casa Blanca o cenar junto al presidente en la residencia privada.

El trabajo en el Servicio Secreto no solo marcó la vida profesional y personal del agente, sino que definió la percepción de Hicks sobre la normalidad durante su niñez. A pesar de que veía a su padre en televisión junto al presidente, o del hecho de que él mantenía reservado su vehículo de trabajo, sentía que era una forma normal de crecer.

Solo al llegar a la universidad, lejos del entorno donde convivía con hijos de agentes de la CIA o el FBI, comprendió lo peculiar de su situación. Según Hicks, la reacción común de sus compañeros era de absoluto asombro: “Todos me decían: ‘¿Qué?’”.

Cómo el trabajo de su padre afectó su vida personal

Las historias sobre la infancia continuaron multiplicándose, incluyendo detalles sobre los recuerdos originales que su padre traía de viajes internacionales o la teoría extendida acerca del uso de armas falsas por parte de los agentes del Servicio Secreto. Además, en sus relatos no faltan episodios como la vez que, tras llegar de una noche de copas siendo adolescente, su padre le señaló con precisión: “¿Crees que ese chicle va a disimular lo que has estado haciendo?”. El sentido de vigilancia y el entrenamiento policial del padre se reflejaban con rigor en la vida cotidiana.

En sus declaraciones al medio, Hicks compartió la pregunta más frecuente que recibe, relativa a si su padre —quien trabajó durante 25 años bajo distintas administraciones— tenía algún presidente favorito. “Los presidentes tratan muy bien a los agentes del Servicio Secreto. Creo que diría que al presidente George W. Bush, simplemente porque fue su agente especial durante más tiempo”, explicó.

La vida familiar también alcanzó dimensiones inusuales, llegando al punto en que el hombre con el que terminaría casándose pensó al principio que las fotos de presidentes estadounidenses en su casa se debían a un “amor por la historia”, hasta que se enteró de que en realidad era porque el padre de Hicks aparecía en ellas junto a los mandatarios.