Hombre fue hallado con golpes en la cabeza y sin identificación en plena vía pública en Aiquile

Cochabamba. La víctima fue auxiliada y llevada a un hospital de tercer nivel en Cochabamba durante la jornada electoral. Fue diagnosticado con TEC y se espera que sus familiares se hagan presentes.

<br /> <br />

Fuente: Unitel

Un hombre de entre 30 a 35 años de edad fue encontrado herido y con golpes en la cabeza en el municipio de Aiquile Cochabamba durante el domingo de elecciones generales, por lo que fue auxiliado y trasladado de emergencia de un hospital.

De acuerdo a la información brindada desde el Hospital Viedma de Cochabamba, la víctima fue hallada en plena vía pública.

“Al parecer lo encontraron en vía pública, no se sabe los pormenores es un paciente con TEC. Va ser evaluado y esperemos que en las próximas horas puedan acudir familiares, porque hasta el momento está sin identificación el paciente”, indicó Adela Amaya, directora de este nosocomio.

Según los datos, esta persona sufrió un fuerte golpe en la cabeza, lo cual le provocó que termine con un traumatismo encefalocraneano y actualmente permanece internado y bajo observación médica.