Hugo Rojas rechaza cobrar en oficinas y pide intervención del TDD

El exdelantero refinero solicitó al Tribunal de Disciplina Deportiva que intervenga ante la deuda que mantienen con él. Rojas explicó que se encuentra en Potosí cumpliendo sus compromisos profesionales, por lo que no puede presentarse personalmente en las oficinas.

Hugo Rojas, delantero de Nacional Potosí, envió una carta al Tribunal de Disciplina Deportiva (TDD) solicitando un pronunciamiento sobre la deuda que Oriente Petrolero mantiene con él, respaldada por una resolución firme que ordena el pago de 58.800 dólares a su favor.

Según el jugador, el club albiverde no cumplió con el pago del monto establecido y pretende que se presente personalmente en sus oficinas para recibir el dinero, algo que rechaza. En su misiva al TDD, explicó que se encuentra en el otro extremo del país (Potosí), cumpliendo compromisos deportivos con su actual equipo, y que como alternativa propuso recibir la transferencia en una cuenta bancaria en bolivianos, tal como lo había comprometido públicamente el presidente de Oriente.

Rojas asegura que, pese a su “buena predisposición”, el dinero no fue depositado antes de la fecha límite. Por ello, anunció que exigirá el pago en dólares, tal como lo estipula su contrato y la resolución del TDD, además de solicitar la aplicación de sanciones por incumplimiento, incluida la quita de puntos.

La dirigencia albiverde, en cambio, sostiene que el monto está disponible desde el martes en sus oficinas y lamenta que el jugador no haya acudido para firmar los descargos y cerrar el caso. “El dinero ya está en el club”, declaró Gustavo Gutiérrez, en conversación con EL DEBER Sports.