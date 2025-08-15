Imágenes sensibles: Una cámara registro el momento cuando dos hermanitas son atropelladas al cruzar una calle

Las menores de 13 y 3 años fueron impactadas por un trufi en Cochabamba, la más pequeña tiene ambas piernas fracturadas
Keiner Sejas M./Daniela Rojas
Fuente: Unitel
Dos hermanitas de 13 y 3 años fueron atropelladas por el conductor de un trufi cuando intentaban cruzar una calle en inmediaciones de las de las avenidas Siglo XX y Guayacan, en la ciudad de Cochabamba.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
En las últimas horas salió a la luz el video del momento exacto donde las pequeñas son impactadas por este vehículo de transporte público.
En las imágenes se observa como un camión se para cerca de la intercesión de estas vías y a los pocos segundos se ve a las niñas caminar por una de las calles agarradas de las manos.
[Foto: captura video] / Momento en el que las niñas son impactadas
Ambas pasan por detrás de este motorizado y de un rato para se las ve correr para intentar cruzar la calle, pero es en ese momento que aparece un trufi que termina golpeándolas.
En el video se ve a la adolescente de 13 años que prácticamente sale volando algunos metros, pero inmediatamente se para y corre a ayudar a su hermanita menor que queda debajo del vehículo, cerca la llanta delantera.
Tras el hecho, varias personas que se encontraban en los negocios y circulando por inmediaciones, se acercan a auxiliarlas, mientras que el conductor del trufi también se baja para observar a las niñas.
Las hermanitas resultaron heridas, la mayor presentaba contusiones en la cabeza, pero fue la más pequeña la que se llevó la peor parte, ya que quedó con ambas piernas fracturadas y actualmente está siendo sometida a su tercera intervención quirúrgica.
Según informaron los padres de las niñas, en una primera instancia el conductor del trufi se comprometió a cubrir los gastos médicos, pero a una semana de lo ocurrido, el hombre tan solo se acercó a ellos y les entregó Bs 100 y les dijo que lo demás se los darán con el SOAT.
“No sabemos nada del conductor, hace dos días vino con 100 bolivianos, pero a mí no me alcanza eso porque por día voy gastando 100, 800 (Bs) y ese rato tengo que comprar de afuera y él (el conductor) me indica que el SOAT me va a reponer, pero yo de donde voy a sacar tanta plata, yo no tengo”, dijo la madre a UNITEL.
Si desea colaborar con esta familia puede comunicarse al: 79733585.