Imágenes sensibles: Una cámara registro el momento cuando dos hermanitas son atropelladas al cruzar una calle

Las menores de 13 y 3 años fueron impactadas por un trufi en Cochabamba, la más pequeña tiene ambas piernas fracturadas

Keiner Sejas M./Daniela Rojas

<br /> <br />

Fuente: Unitel

Dos hermanitas de 13 y 3 años fueron atropelladas por el conductor de un trufi cuando intentaban cruzar una calle en inmediaciones de las de las avenidas Siglo XX y Guayacan, en la ciudad de Cochabamba.

En las últimas horas salió a la luz el video del momento exacto donde las pequeñas son impactadas por este vehículo de transporte público.

En las imágenes se observa como un camión se para cerca de la intercesión de estas vías y a los pocos segundos se ve a las niñas caminar por una de las calles agarradas de las manos.

[Foto: captura video] / Momento en el que las niñas son impactadas

Ambas pasan por detrás de este motorizado y de un rato para se las ve correr para intentar cruzar la calle, pero es en ese momento que aparece un trufi que termina golpeándolas.

En el video se ve a la adolescente de 13 años que prácticamente sale volando algunos metros, pero inmediatamente se para y corre a ayudar a su hermanita menor que queda debajo del vehículo, cerca la llanta delantera.