Imputan por violación a hijo de la princesa noruega: hallan videos de los abusos que grabó

Fuente: RT

La Fiscalía General de Noruega acusó este lunes a Marius Borg Hoiby, hijo de la princesa Mette-Marit e hijastro del príncipe Haakon, de 32 delitos que incluyen violación, violencia doméstica y amenazas de muerte, tras una investigación policial de un año, informa NRK.

Entre las acusaciones figuran cuatro de violación contra 4 mujeres,una con copulación y tres sin ella. Las autoridades encontraron archivos donde el acusado registraba sus agresiones, grabadas con su teléfono móvil.

Hoiby podría enfrentar hasta 10 años de prisión. En agosto del año pasado había admitido haber agredido a una mujer bajo los efectos de cocaína y alcohol, mostrando arrepentido en ese momento.

Cabe destacar que Hoiby no posee título nobiliario y está fuera de la línea sucesoria al trono.