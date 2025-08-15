Incendio consume una lavandería: El fuego se reactivó y Bomberos tuvieron que retornar

Cochabamba. El hecho se registró en inmediaciones de la avenida Pando y Circunvalación, en Cochabamba, donde vecinos alertaron a los equipos de emergencia.
La noche del jueves se registró un incendio al interior de un negocio que funcionaba como lavandería de ropa ubicado en inmediaciones de la avenida Pando y Circunvalación, en la ciudad de Cochabamba. Un menor de edad fue rescatada por los equipos de Emergencia.
Se conoce que fueron los vecinos del lugar quienes se percataron de la situación e intentaron controlar el fuego con ayuda de baldes de agua y mangueras mientras esperaban la llegada de los Bomberos.
Poco después, personal del SAR-Bolivia se hizo presente e inició las tareas de sofocación de las llamas que consumían las instalaciones.
“Se ha llegado al lugar y se ha encontrado una infraestructura que indicaría que sería una tienda de ropa con llamas ya saliendo por lo que es la parte del techo. Se ha procedido a un ataque directo con lo que se ha controlado las llamas en su totalidad. Posteriormente ha llegado el refuerzo a apoyarnos con la sofocación de los focos de calor”, dijo un efectivo de Bomberos.
Asimismo, manifestó que durante la intervención se logró rescatar a un niño que se encontraba en el segundo piso de la infraestructura, el cual afortunadamente no se encontraba en los ambientes que habían sido afectados por el humo.
“Se le ha dado la asistencia correspondiente con nuestros compañeros y se ha evitado de que el fuego pase a lo que son otras tres tiendas que están al lado, solo había pérdidas materiales”, agregó.
Sin embargo, luego de unas horas de haberse realizado la intervención en este incendio, el fuego se reactivó por lo que los Bomberos tuvieron que retornar y nuevamente ingresar para aplacar las llamas.
Los efectivos tuvieron que sacar los objetos que se encontraban al interior del negocio para evitar que sean afectados.
Finalmente, tras un arduo trabajo se pudo controlar nuevamente el siniestro, el cual ahora está en investigación para determinar las causas que lo provocaron.