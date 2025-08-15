Incendio consume una lavandería: El fuego se reactivó y Bomberos tuvieron que retornar

Cochabamba. El hecho se registró en inmediaciones de la avenida Pando y Circunvalación, en Cochabamba, donde vecinos alertaron a los equipos de emergencia.

Fuente: Unitel

La noche del jueves se registró un incendio al interior de un negocio que funcionaba como lavandería de ropa ubicado en inmediaciones de la avenida Pando y Circunvalación, en la ciudad de Cochabamba. Un menor de edad fue rescatada por los equipos de Emergencia.

Se conoce que fueron los vecinos del lugar quienes se percataron de la situación e intentaron controlar el fuego con ayuda de baldes de agua y mangueras mientras esperaban la llegada de los Bomberos.

[Foto: Jurgen Guzmán – UNITEL] / Trabajo de bomberos en el incendio

Poco después, personal del SAR-Bolivia se hizo presente e inició las tareas de sofocación de las llamas que consumían las instalaciones.

“Se ha llegado al lugar y se ha encontrado una infraestructura que indicaría que sería una tienda de ropa con llamas ya saliendo por lo que es la parte del techo. Se ha procedido a un ataque directo con lo que se ha controlado las llamas en su totalidad. Posteriormente ha llegado el refuerzo a apoyarnos con la sofocación de los focos de calor”, dijo un efectivo de Bomberos.