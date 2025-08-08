Incendio en depósito: Gobernación aguarda resultados de peritaje para evaluar daños

Santa Cruz, Bolivia.-

Luego de haber sido controlado el incendio sucedido ayer en unos de los depósitos de la Gobernación, el director de Gestión de Riesgos de la Gobernación, Jhonny Rojas indicó que están a la espera de la conclusión del peritaje realizado por el Ministerio Público y los Bomberos para poder cuantificar los daños.

Según el informe, el incendio de magnitud se registró ayer entre las 16:00 a 20:00 horas en el depósito ubicado en la zona del Parque industrial, hecho por el cual las autoridades departamentales interpusieron una denuncia penal en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) esa misma noche.