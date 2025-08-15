Incendio en el Parque Nacional Carrasco ya arrasó con al menos 350 hectáreas

Defensa Civil aclara que el fuego aún no ha sido controlado, por lo que están enviando apoyo del SAR-FAB y voluntarios

Fuente: Unitel

De acuerdo a los datos que manejan, al menos 350 hectáreas de árboles, arbustos y pajonales fueron consumidas por el voraz incendio que se registra en el Parque Nacional Carrasco, en Cochabamba, desde el pasado 11 de agosto a causa de un intenso foco de calor.

Ante la situación, desde Defensa Civil informaron que se está enviando un grupo de voluntarios del SAR-FAB al lugar para realizar y apoyar con los trabajos de mitigación de las llamas.

“Allá están trabajando personales del Sernap (Servicio Nacional de Áreas Protegidas), comunarios, pero han visto que han sido rebasados por el fuego y nosotros hemos dado parte al viceministro para que se apoye por llevar de voluntarios por vía aérea”, manifestó Samuel Pereira, representante de Defensa Civil en Cochabamba.

Según informó, se envió un helicóptero desde la ciudad de Santa Cruz y se coordinó con la Gobernación, además de algunos bomberos voluntarios para que puedan llegar al lugar, donde se presume que se quedaron unos días hasta poder controlar el fuego.

Señalan que enviar el Bambi Bucket no es una opción debido a que no existen condiciones para su sobrevuelo.

“El problema son 2 horas que a pie, de aquí va a tardar 25 a 30 minutos el helicóptero, no hay las condiciones para mandar nuestro Bambi Bucket, porque no hay sistemas de recarga de combustible ni tomas de agua”, aclaró.

Los daños en la flora y fauna nativa del lugar aún son cuantificados, mientras que el fuego continúa avanzando y afectando la zona.