India: «Nadie puede impedir que nos convirtamos en una superpotencia»

Fuente: https://actualidad.rt.com
Rajnath Singh, ministro de Defensa de la India, afirmó que su país se está desarrollando a un ritmo tal que no podrá ser detenida en su camino. «India está progresando muy rápido y, digo con total confianza, que ahora ninguna potencia del mundo puede impedir que la India se convierta en una gran potencia mundial», aseveró este domingo, citado por el diario The Tribune.
Al mismo tiempo, Singh subrayó que algunas personas están descontentas con el avance y ascenso de Nueva Delhi y no son capaces de asimilarlo. Si bien no se refirió a nadie con nombre propio, mencionó en su discurso que «el jefe de todos» no comprende la situación y se pregunta «cómo es posible que la India esté creciendo a un ritmo tan rápido».
La sutil referencia parece apuntar al presidente estadounidense, Donald Trump, en medio de la avalancha arancelaria contra su nación. Cabe recordar que la Casa Blanca anunció este miércoles un arancel adicional del 25 % a las importaciones indias, elevando los gravámenes totales a ciertos productos indios al 50 %.
«Muchas personas están tratando de hacer algo para que, cuando los productos fabricados por manos indias en la India lleguen a otros países del mundo, sean más caros que los fabricados en esos países, y se vuelvan tan caros que la gente del mundo no los compre», criticó. Al mismo tiempo, Singh indicó que, en 2014, la India ocupaba el puesto 11 en términos económicos y hoy se encuentra entre los cuatro países con mayor economía del mundo. «Si hay un país con una economía en rápido crecimiento, esa es nuestra India», agregó.