INE: Exportación de gas cayó $us 313 millones entre enero y junio de este año

La exportación de gas sigue a la baja, según reflejan los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), que recientemente publicó un reporte de comercio exterior en el que se señala que hay una caída de $us 313 millones -entre enero y junio de este año- en los envíos a mercados externos.

Y es que la exportación gasífiera alcanzó los $us 568,3 millones durante el primer semestre de 2025, cifra que difiere de los $us 881,3 millones registrados en el mismo periodo de la gestión anterior, de acuerdo con el reporte.

La brecha es aún mayor si se toman datos del primer semestre de 2023, cuando la exportación de gas alcanzó los $us 1.071 millones, de acuerdo con la información publicada por el propio INE, es decir, la cifra del primer semestre de 2025 es casi la mitad que la registrada hace dos gestiones.

